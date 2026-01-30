EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
30.01.2026 18:14:11
EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Verkauf von 3653 Aktien (Sell-to-cover)
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.evotec.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103050 30.01.2026 CET/CEST
