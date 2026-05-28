FCR Immobilien Aktiengesellschaft Aktie

FCR Immobilien Aktiengesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1YC91 / ISIN: DE000A1YC913

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28.05.2026 19:59:40

EQS-DD: FCR Immobilien AG: MAMBO Vermögensverwaltung GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

28.05.2026 / 19:59 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: MAMBO Vermögensverwaltung GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Falk
Last name(s): Raudies
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
FCR Immobilien AG

b) LEI
967600LT9MY90VC0Y128 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A1YC913

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
11.50 EUR 14,079,565 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
11.5000 EUR 14,079,565.0000 EUR

e) Date of the transaction
22/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


28.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: FCR Immobilien AG
Kirchplatz 1
82049 Pullach im Isartal
Germany
Internet: www.fcr-immobilien.de

Die FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Das Portfolio der FCR Immobilien AG besteht aus über 80 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 31 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.


 
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105168  28.05.2026 CET/CEST





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