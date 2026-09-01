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WKN DE: A426PD / ISIN: DE000A426PD9

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01.09.2026 20:19:39

EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.09.2026 / 20:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dilxwax
Nachname(n): Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
FIT GROUP AG

b) LEI
98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
25,20 EUR 1.017 Stück
25,20 EUR 1.500 Stück
25,30 EUR 1.000 Stück
25,30 EUR 2.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
25,2544 EUR 5.517,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
01.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XWBO


01.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News





106846  01.09.2026 CET/CEST





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