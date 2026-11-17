FIT GROUP Aktie
WKN DE: A426PD / ISIN: DE000A426PD9
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17.11.2026 17:43:42
EQS-DD: FIT GROUP AG: Syan Mahmud, Gewährung von 168 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.11.2026 CET/CEST
108116 17.11.2026 CET/CEST
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