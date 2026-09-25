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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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25.09.2026 12:45:04

EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Ditandus GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

25.09.2026 / 12:44 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Ditandus GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Benon
Last name(s): Janos
Position: CEO

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
flatexDEGIRO SE

b) LEI
529900IRBZTADXJB6757 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000FTG1111

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
29.94 EUR 10,149.66 EUR
29.94 EUR 7,874.22 EUR
29.94 EUR 24,101.70 EUR
29.94 EUR 6,377.22 EUR
29.94 EUR 33,173.52 EUR
29.96 EUR 36,401.40 EUR
29.96 EUR 2,876.16 EUR
29.96 EUR 8,748.32 EUR
29.96 EUR 5,842.20 EUR
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29.98 EUR 10,163.22 EUR
29.98 EUR 509.66 EUR
29.98 EUR 2,698.20 EUR
29.98 EUR 10,433.04 EUR
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30.00 EUR 9,780.00 EUR
30.00 EUR 11,850.00 EUR
30.02 EUR 1,951.30 EUR
30.02 EUR 10,476.98 EUR
30.02 EUR 5,853.90 EUR
30.04 EUR 4,475.96 EUR
30.04 EUR 9,312.40 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
29.9703 EUR 254,747.2600 EUR

e) Date of the transaction
25/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


25.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt / Main
Germany
Internet: www.flatexdegiro.com
LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757



 
End of News EQS News Service




107236  25.09.2026 CET/CEST





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