EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Ditandus GmbH, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



25.09.2026 / 12:44 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Ditandus GmbH

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Dr. First name: Benon Last name(s): Janos Position: CEO

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

flatexDEGIRO SE

b) LEI

529900IRBZTADXJB6757

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000FTG1111

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 29.94 EUR 10,149.66 EUR 29.94 EUR 7,874.22 EUR 29.94 EUR 24,101.70 EUR 29.94 EUR 6,377.22 EUR 29.94 EUR 33,173.52 EUR 29.96 EUR 36,401.40 EUR 29.96 EUR 2,876.16 EUR 29.96 EUR 8,748.32 EUR 29.96 EUR 5,842.20 EUR 29.96 EUR 13,122.48 EUR 29.96 EUR 2,456.72 EUR 29.98 EUR 10,163.22 EUR 29.98 EUR 509.66 EUR 29.98 EUR 2,698.20 EUR 29.98 EUR 10,433.04 EUR 29.98 EUR 16,489.00 EUR 30.00 EUR 9,630.00 EUR 30.00 EUR 9,780.00 EUR 30.00 EUR 11,850.00 EUR 30.02 EUR 1,951.30 EUR 30.02 EUR 10,476.98 EUR 30.02 EUR 5,853.90 EUR 30.04 EUR 4,475.96 EUR 30.04 EUR 9,312.40 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 29.9703 EUR 254,747.2600 EUR

e) Date of the transaction

25/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

25.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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