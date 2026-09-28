flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
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28.09.2026 13:48:39
EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Evgeni Kaplun, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|LEI Code:
|529900IRBZTADXJB6757
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107244 28.09.2026 CET/CEST
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