EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Evgeni Kaplun, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.09.2026 / 13:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Evgeni Nachname(n): Kaplun

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Risk Officer (flatexDEGIRO Bank SE)

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

flatexDEGIRO SE

b) LEI

529900IRBZTADXJB6757

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,68 EUR 50.190,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,6800 EUR 50.190,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: XGAT

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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