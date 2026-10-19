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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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19.10.2026 12:34:33

EQS-DD: flatexDEGIRO SE: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Interessewahrende Order über den Kauf von 50.000 Aktien am 15. Oktober 2026




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.10.2026 / 12:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Bernd
Nachname(n): Förtsch
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
flatexDEGIRO SE

b) LEI
529900IRBZTADXJB6757 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts
Interessewahrende Order über den Kauf von 50.000 Aktien am 15. Oktober 2026

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
25,2933 EUR 1.264.665,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
25,2933 EUR 1.264.665,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.flatexdegiro.com
LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107558  19.10.2026 CET/CEST





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