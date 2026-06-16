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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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16.06.2026 17:00:48

EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Oliver Behrens, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.06.2026 / 17:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Oliver
Nachname(n): Behrens

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
flatexDEGIRO SE

b) LEI
529900IRBZTADXJB6757 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
36,96 EUR 18.480,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
36,96 EUR 18.480,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.flatexdegiro.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105552  16.06.2026 CET/CEST





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