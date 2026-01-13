Formycon Aktie
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
|
13.01.2026 01:05:08
EQS-DD: Formycon AG: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Internet:
|www.formycon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102834 13.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Formycon AG
Analysen zu Formycon AG
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Formycon AG
|25,50
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.