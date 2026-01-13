Formycon Aktie

13.01.2026 01:05:08

EQS-DD: Formycon AG: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.01.2026 / 01:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Klaus
Nachname(n): Röhrig
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Formycon AG

b) LEI
39120005TZ76GQOY8Z19 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
Beschreibung: Anleihe 2025

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
95,00 EUR 190.000,00 EUR
95,00 EUR 475.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
95,00 EUR 665.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Internet: www.formycon.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102834  13.01.2026 CET/CEST





