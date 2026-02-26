freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|
26.02.2026 17:32:08
EQS-DD: freenet AG: Robin John Andes Harries, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
26.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|freenet AG
|Hollerstraße 126
|24782 Buedelsdorf
|Germany
|Internet:
|www.freenet.ag
|End of News
|EQS News Service
|
103432 26.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AG
|
17:58
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|26.02.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|27,64
|2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.