EQS-DD: freenet AG: Robin John Andes Harries, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



26.02.2026 / 17:30 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Robin John Andes Last name(s): Harries

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

freenet AG

b) LEI

5299003GLDODCVP8DO20

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A0Z2ZZ5

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 27.21727 EUR 498,484.30 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 27.2173 EUR 498,484.3000 EUR

e) Date of the transaction

26/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: Tradegate Exchange MIC: XGRM

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

26.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News



