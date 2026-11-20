Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
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20.11.2026 10:31:33
EQS-DD: Fresenius Medical Care AG: Shervin J. Korangy, Acquisition (Joint securities account with spouse)
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
20.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Germany
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|End of News
|EQS News Service
|
108186 20.11.2026 CET/CEST
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|Fresenius Medical Care Kaufen
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|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
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