

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



20.11.2026 / 10:30 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Shervin J. Last name(s): Korangy

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Fresenius Medical Care AG

b) LEI

549300CP8NY40UP89Q40

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Financial instrument linked to a share or a debt instrument ISIN: US3580291066

b) Nature of the transaction

Acquisition (Joint securities account with spouse)

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 20.950 USD 1,571.25 USD 20.955 USD 33,947.10 USD 20.960 USD 49,151.20 USD 20.965 USD 29,476.79 USD 20.970 USD 153,584.28 USD 20.975 USD 12,585.00 USD 20.980 USD 106,809.18 USD 20.985 USD 79,743.00 USD 20.990 USD 2,917.61 USD 20.995 USD 33,592.00 USD

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 20.9741 USD 503,377.4100 USD

e) Date of the transaction

18/11/2026; UTC-5

f) Place of the transaction

Name: NYSE MIC: XNYS

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

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