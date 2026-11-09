Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|
09.11.2026 09:50:30
EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
09.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg v.d.H.
|Germany
|Internet:
|www.fresenius.com
|LEI Code:
|XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
|End of News
|EQS News Service
|
107868 09.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
09:50
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, Kauf (EQS Group)
|
09:50
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, buy (EQS Group)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
05.11.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.11.26
|Fresenius-Aktie steigt: Gewinn in Q3 höher als erwartet (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|05.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|53,22
|2,68%