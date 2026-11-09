Fresenius Aktie

Fresenius ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.11.2026 09:50:30

EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

09.11.2026 / 09:49 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Christian
Last name(s): Pawlu

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI
XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000FRE5EN2

b) Nature of the transaction
Acquisition
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
51.66 EUR 251,222.58 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
51.6600 EUR 251,222.5800 EUR

e) Date of the transaction
06/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Frankfurt FRAA
MIC: XFRA


09.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Germany
Internet: www.fresenius.com
LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51



 
End of News EQS News Service




107868  09.11.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA

mehr Analysen
05.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius SE & Co. KGaA 53,22 2,68% Fresenius SE & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen