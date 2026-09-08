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WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2

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08.09.2026 11:03:01

EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

08.09.2026 / 11:02 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Michael
Last name(s): Sen

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI
XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000FRE5EN2

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
42.680 EUR 36,363.36 EUR
42.725 EUR 6,707.83 EUR
42.720 EUR 512.64 EUR
42.720 EUR 10,680.00 EUR
42.720 EUR 1,879.68 EUR
42.720 EUR 26,144.64 EUR
42.715 EUR 2,947.34 EUR
42.715 EUR 4,485.08 EUR
42.710 EUR 1,494.85 EUR
42.710 EUR 3,203.25 EUR
42.710 EUR 3,972.03 EUR
42.710 EUR 10,677.50 EUR
42.710 EUR 512.52 EUR
42.705 EUR 1,494.68 EUR
42.705 EUR 16,099.79 EUR
42.705 EUR 4,825.67 EUR
42.700 EUR 4,739.70 EUR
42.700 EUR 2,818.20 EUR
42.700 EUR 4,825.10 EUR
42.695 EUR 3,970.64 EUR
42.695 EUR 5,550.35 EUR
42.695 EUR 426.95 EUR
42.695 EUR 8,539.00 EUR
42.695 EUR 6,532.34 EUR
42.695 EUR 26,684.38 EUR
42.695 EUR 853.90 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
42.7019 EUR 196,941.4200 EUR

e) Date of the transaction
07/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


08.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Germany
Internet: www.fresenius.com
LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51



 
End of News EQS News Service




106964  08.09.2026 CET/CEST





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