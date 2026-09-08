EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



08.09.2026 / 11:02 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Michael Last name(s): Sen

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000FRE5EN2

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 42.680 EUR 36,363.36 EUR 42.725 EUR 6,707.83 EUR 42.720 EUR 512.64 EUR 42.720 EUR 10,680.00 EUR 42.720 EUR 1,879.68 EUR 42.720 EUR 26,144.64 EUR 42.715 EUR 2,947.34 EUR 42.715 EUR 4,485.08 EUR 42.710 EUR 1,494.85 EUR 42.710 EUR 3,203.25 EUR 42.710 EUR 3,972.03 EUR 42.710 EUR 10,677.50 EUR 42.710 EUR 512.52 EUR 42.705 EUR 1,494.68 EUR 42.705 EUR 16,099.79 EUR 42.705 EUR 4,825.67 EUR 42.700 EUR 4,739.70 EUR 42.700 EUR 2,818.20 EUR 42.700 EUR 4,825.10 EUR 42.695 EUR 3,970.64 EUR 42.695 EUR 5,550.35 EUR 42.695 EUR 426.95 EUR 42.695 EUR 8,539.00 EUR 42.695 EUR 6,532.34 EUR 42.695 EUR 26,684.38 EUR 42.695 EUR 853.90 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 42.7019 EUR 196,941.4200 EUR

e) Date of the transaction

07/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

08.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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