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WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2

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08.09.2026 11:03:01

EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.09.2026 / 11:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Sen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI
XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000FRE5EN2

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
42,680 EUR 36.363,36 EUR
42,725 EUR 6.707,83 EUR
42,720 EUR 512,64 EUR
42,720 EUR 10.680,00 EUR
42,720 EUR 1.879,68 EUR
42,720 EUR 26.144,64 EUR
42,715 EUR 2.947,34 EUR
42,715 EUR 4.485,08 EUR
42,710 EUR 1.494,85 EUR
42,710 EUR 3.203,25 EUR
42,710 EUR 3.972,03 EUR
42,710 EUR 10.677,50 EUR
42,710 EUR 512,52 EUR
42,705 EUR 1.494,68 EUR
42,705 EUR 16.099,79 EUR
42,705 EUR 4.825,67 EUR
42,700 EUR 4.739,70 EUR
42,700 EUR 2.818,20 EUR
42,700 EUR 4.825,10 EUR
42,695 EUR 3.970,64 EUR
42,695 EUR 5.550,35 EUR
42,695 EUR 426,95 EUR
42,695 EUR 8.539,00 EUR
42,695 EUR 6.532,34 EUR
42,695 EUR 26.684,38 EUR
42,695 EUR 853,90 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
42,7019 EUR 196.941,4200 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Internet: www.fresenius.com
LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106964  08.09.2026 CET/CEST





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