Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|
10.09.2026 12:00:47
EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
10.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg v.d.H.
|Germany
|Internet:
|www.fresenius.com
|LEI Code:
|XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
|End of News
|EQS News Service
|
106988 10.09.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
12:00
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, buy (EQS Group)
|
12:00
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, Kauf (EQS Group)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
09.09.26
|DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|44,71
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.