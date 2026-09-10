Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
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10.09.2026 12:00:47
EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
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a) Position / Status
b) Erstmeldung
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a) Name
b) LEI
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a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
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d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg v.d.H.
|Deutschland
|Internet:
|www.fresenius.com
|LEI Code:
|XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106988 10.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
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|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, buy (EQS Group)
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|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, Kauf (EQS Group)
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|Fresenius SE & Co. KGaA
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