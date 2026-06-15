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15.06.2026 07:30:53

EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: ALX Beteiligungsgesellschaft mbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.06.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ALX Beteiligungsgesellschaft mbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Torben
Nachname(n): Kleinfeldt
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI
529900NBM89YAM5ENI18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A255F11

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
58,15 EUR 290,75 EUR
58,05 EUR 464,40 EUR
58,2 EUR 1.687,80 EUR
58,1 EUR 1.336,30 EUR
58,1 EUR 348,60 EUR
57,75 EUR 2.310,00 EUR
57,9 EUR 1.505,40 EUR
58,05 EUR 1.219,05 EUR
58,25 EUR 1.572,75 EUR
58,7 EUR 763,10 EUR
58,4 EUR 1.693,60 EUR
58,6 EUR 1.582,20 EUR
58,6 EUR 1.054,80 EUR
58,6 EUR 1.933,80 EUR
58,9 EUR 1.590,30 EUR
58,9 EUR 1.943,70 EUR
58,9 EUR 2.297,10 EUR
58,8 EUR 2.998,80 EUR
58,8 EUR 2.998,80 EUR
58,8 EUR 1.940,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
58,5003 EUR 31.531,6500 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: CBOE Europe DXE Order Books (NL)
MIC: CEUX


15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Deutschland
Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105528  15.06.2026 CET/CEST





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