FRIEDRICH VORWERK Aktie

FRIEDRICH VORWERK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.06.2026 11:00:49

EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: MBB Capital Management GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

09.06.2026 / 11:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: MBB Capital Management GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Christof
Last name(s): Nesemeier
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI
529900NBM89YAM5ENI18 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A255F11

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
63.20 EUR 28,692.80 EUR
63.20 EUR 2,907.20 EUR
63.00 EUR 6,048.00 EUR
63.00 EUR 7,875.00 EUR
63.00 EUR 17,577.00 EUR
63.00 EUR 7,434.00 EUR
63.05 EUR 1,702.35 EUR
63.05 EUR 58,825.65 EUR
63.05 EUR 2,522.00 EUR
61.80 EUR 865.20 EUR
61.80 EUR 32,877.60 EUR
61.80 EUR 2,657.40 EUR
61.80 EUR 19,219.80 EUR
61.40 EUR 1,657.80 EUR
61.40 EUR 35,182.20 EUR
61.35 EUR 51,534.00 EUR
61.20 EUR 41,616.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
62.1242 EUR 319,194.0000 EUR

e) Date of the transaction
02/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


09.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Germany
Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de



 
End of News EQS News Service




105404  09.06.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

mehr Nachrichten