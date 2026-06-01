FRIEDRICH VORWERK Aktie

FRIEDRICH VORWERK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.06.2026 09:00:39

EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: MBB Capital Management GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.06.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Christof
Nachname(n): Nesemeier
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI
529900NBM89YAM5ENI18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A255F11

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
67,40 EUR 269,60 EUR
67,40 EUR 37.002,60 EUR
67,40 EUR 404,40 EUR
67,40 EUR 4.718,00 EUR
67,40 EUR 2.965,60 EUR
67,40 EUR 89.439,80 EUR
67,40 EUR 2.089,40 EUR
67,40 EUR 3.033,00 EUR
67,40 EUR 4.987,60 EUR
67,40 EUR 1.145,80 EUR
67,40 EUR 41.653,20 EUR
67,40 EUR 135.811,00 EUR
67,30 EUR 1.884,40 EUR
67,30 EUR 27.189,20 EUR
67,30 EUR 60.570,00 EUR
67,30 EUR 20.190,00 EUR
67,30 EUR 8.614,40 EUR
67,20 EUR 16.665,60 EUR
67,20 EUR 20.160,00 EUR
67,20 EUR 12.230,40 EUR
67,20 EUR 13.507,20 EUR
67,20 EUR 1.948,80 EUR
67,20 EUR 32.256,00 EUR
67,20 EUR 33.936,00 EUR
67,00 EUR 44.890,00 EUR
67,10 EUR 73.810,00 EUR
67,00 EUR 32.294,00 EUR
67,00 EUR 4.891,00 EUR
67,10 EUR 18.855,10 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
67,2678 EUR 747.412,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Deutschland
Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105268  01.06.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

mehr Nachrichten