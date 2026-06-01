EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: MBB Capital Management GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.06.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Christof Nachname(n): Nesemeier Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI

529900NBM89YAM5ENI18

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A255F11

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 67,40 EUR 269,60 EUR 67,40 EUR 37.002,60 EUR 67,40 EUR 404,40 EUR 67,40 EUR 4.718,00 EUR 67,40 EUR 2.965,60 EUR 67,40 EUR 89.439,80 EUR 67,40 EUR 2.089,40 EUR 67,40 EUR 3.033,00 EUR 67,40 EUR 4.987,60 EUR 67,40 EUR 1.145,80 EUR 67,40 EUR 41.653,20 EUR 67,40 EUR 135.811,00 EUR 67,30 EUR 1.884,40 EUR 67,30 EUR 27.189,20 EUR 67,30 EUR 60.570,00 EUR 67,30 EUR 20.190,00 EUR 67,30 EUR 8.614,40 EUR 67,20 EUR 16.665,60 EUR 67,20 EUR 20.160,00 EUR 67,20 EUR 12.230,40 EUR 67,20 EUR 13.507,20 EUR 67,20 EUR 1.948,80 EUR 67,20 EUR 32.256,00 EUR 67,20 EUR 33.936,00 EUR 67,00 EUR 44.890,00 EUR 67,10 EUR 73.810,00 EUR 67,00 EUR 32.294,00 EUR 67,00 EUR 4.891,00 EUR 67,10 EUR 18.855,10 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 67,2678 EUR 747.412,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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