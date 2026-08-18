FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
|
18.08.2026 07:07:42
EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
18.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Friedrich Vorwerk Group SE
|Harburger Straße 19
|21255 Tostedt
|Germany
|Internet:
|www.friedrich-vorwerk-group.de
|LEI Code:
|529900NBM89YAM5ENI18
|End of News
|EQS News Service
|
106690 18.08.2026 CET/CEST
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