FRIEDRICH VORWERK Aktie

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WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

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18.08.2026 07:07:42

EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

18.08.2026 / 07:06 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Tim
Last name(s): Hameister

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI
529900NBM89YAM5ENI18 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A255F11

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
64.35 EUR 33,462.00 EUR
64.35 EUR 5,148.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
64.3500 EUR 38,610.0000 EUR

e) Date of the transaction
14/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


18.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Germany
Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de
LEI Code: 529900NBM89YAM5ENI18



 
End of News EQS News Service




106690  18.08.2026 CET/CEST





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