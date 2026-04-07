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WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

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07.04.2026 14:01:20

EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.04.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Tim
Nachname(n): Hameister

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI
529900NBM89YAM5ENI18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A255F11

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
70,60 EUR 22.592,00 EUR
71,10 EUR 15.642,00 EUR
72,00 EUR 3.600,00 EUR
72,30 EUR 17.785,80 EUR
72,80 EUR 3.931,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
71,4056 EUR 63.551,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
31.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Deutschland
Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104238  07.04.2026 CET/CEST





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