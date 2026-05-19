EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.05.2026 / 14:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Tim Nachname(n): Hameister

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI

529900NBM89YAM5ENI18

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A255F11

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 64,55 EUR 10.328,00 EUR 64,75 EUR 41.440,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 64,7100 EUR 51.768,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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