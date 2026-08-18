FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
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18.08.2026 07:07:41
EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Friedrich Vorwerk Group SE
|Harburger Straße 19
|21255 Tostedt
|Deutschland
|Internet:
|www.friedrich-vorwerk-group.de
|LEI Code:
|529900NBM89YAM5ENI18
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106690 18.08.2026 CET/CEST
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