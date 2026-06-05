FRoSTA Aktie
WKN: 606900 / ISIN: DE0006069008
|
05.06.2026 09:28:38
EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FRoSTA AG
|Am Lunedeich 116
|27572 Bremerhaven
|Deutschland
|Internet:
|www.frosta-ag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105354 05.06.2026 CET/CEST
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