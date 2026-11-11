FRoSTA Aktie
WKN: 606900 / ISIN: DE0006069008
|
11.11.2026 11:13:22
EQS-DD: FRoSTA AG: Volker Kuhn, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FRoSTA AG
|Am Lunedeich 116
|27572 Bremerhaven
|Deutschland
|Internet:
|www.frosta-ag.com
|LEI Code:
|529900XQ1XKU09441Q49
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107952 11.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FRoSTA AG
|
11.11.26
|EQS-DD: FRoSTA AG: Volker Kuhn, Kauf (EQS Group)
|
17.08.26
|EQS-DD: FRoSTA AG: Herr Hinnerk Ehlers, Verkauf (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkauf (EQS Group)
|
15.06.26
|EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, sell (EQS Group)
|
15.06.26
|EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkauf (EQS Group)
|
05.06.26
|EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkauf (EQS Group)
|
05.06.26
|EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, sell (EQS Group)
|
04.06.26
|EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, sell (EQS Group)
Analysen zu FRoSTA AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FRoSTA AG
|103,50
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.