EQS-DD: Fuchs SE: Dr. Ralph Rheinboldt, sell



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



22.10.2026 / 15:57 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: Dr. First name: Ralph Last name(s): Rheinboldt

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A3E5D64

b) Nature of the transaction

Disposal

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 45.1800 EUR 52,092.54 EUR 45.2800 EUR 41,844.00 EUR 45.3000 EUR 22,514.10 EUR 45.2600 EUR 15,841.00 EUR 45.2200 EUR 15,193.92 EUR 45.2400 EUR 14,160.12 EUR 45.2600 EUR 10,817.14 EUR 45.2200 EUR 9,948.40 EUR 45.2000 EUR 9,627.60 EUR 45.2400 EUR 9,590.88 EUR 45.1800 EUR 9,126.36 EUR 45.2000 EUR 7,955.20 EUR 45.2800 EUR 7,878.72 EUR 45.2800 EUR 7,697.60 EUR 45.2600 EUR 6,336.40 EUR 45.2600 EUR 5,431.20 EUR 45.2400 EUR 4,885.92 EUR 45.1800 EUR 4,201.74 EUR 45.2800 EUR 3,260.16 EUR 45.2400 EUR 2,262.00 EUR 45.2400 EUR 1,945.32 EUR 45.2000 EUR 1,943.60 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 45.2374628 EUR 264,553.92 EUR

e) Date of the transaction

20/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

22.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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