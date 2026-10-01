FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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01.10.2026 15:52:41

EQS-DD: Fuchs SE: RUDOLF FUCHS SE & Co KG, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

01.10.2026 / 15:51 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: RUDOLF FUCHS SE & Co KG

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Stefan
Last name(s): Fuchs
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
FUCHS SE

b) LEI
529900SNF9E1P5ZO4P98 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A3E5D56

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
35.19 EUR 572,189.40 EUR
35.19 EUR 1,072,626.39 EUR
35.19 EUR 608,787.00 EUR
35.19 EUR 35.19 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
35.1900 EUR 2,253,637.98 EUR

e) Date of the transaction
30/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


01.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: FUCHS SE
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Germany
Internet: www.fuchs.com/gruppe
LEI Code: 529900SNF9E1P5ZO4P98



 
End of News EQS News Service




107232  01.10.2026 CET/CEST





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08.09.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

FUCHS SE VZ 42,54 -0,09% FUCHS SE VZ

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