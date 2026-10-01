FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|
01.10.2026 15:52:41
EQS-DD: Fuchs SE: RUDOLF FUCHS SE & Co KG, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
01.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|FUCHS SE
|Einsteinstraße 11
|68169 Mannheim
|Germany
|Internet:
|www.fuchs.com/gruppe
|LEI Code:
|529900SNF9E1P5ZO4P98
|End of News
|EQS News Service
|
107232 01.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
01.10.26
|EQS-PVR: Fuchs SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-PVR: Fuchs SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-DD: Fuchs SE: RUDOLF FUCHS SE & Co KG, buy (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-DD: Fuchs SE: RUDOLF FUCHS SE & Co KG, Kauf (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-PVR: Fuchs SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-News: FUCHS SE and Mercedes-Benz announce extension to strategic business partnership (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-News: FUCHS SE und Mercedes-Benz geben Verlängerung ihrer strategischen Geschäftspartnerschaft bekannt (EQS Group)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|01.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|42,54
|-0,09%
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