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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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01.10.2026 15:52:41

EQS-DD: Fuchs SE: RUDOLF FUCHS SE & Co KG, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.10.2026 / 15:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: RUDOLF FUCHS SE & Co KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Stefan
Nachname(n): Fuchs
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
FUCHS SE

b) LEI
529900SNF9E1P5ZO4P98 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3E5D56

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
35,19 EUR 572.189,40 EUR
35,19 EUR 1.072.626,39 EUR
35,19 EUR 608.787,00 EUR
35,19 EUR 35,19 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
35,1900 EUR 2.253.637,98 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: FUCHS SE
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Deutschland
Internet: www.fuchs.com/gruppe
LEI Code: 529900SNF9E1P5ZO4P98



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107232  01.10.2026 CET/CEST





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