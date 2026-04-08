WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

08.04.2026 09:58:14

EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Alexander Kocherscheidt, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

08.04.2026 / 09:56 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Alexander
Last name(s): Kocherscheidt

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI
549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006602006

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
62.60 EUR 688.60 EUR
62.60 EUR 18,216.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
62.60 EUR 18,905.20 EUR

e) Date of the transaction
07/04/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


Language: English
Company: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.gea.com



 
