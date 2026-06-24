GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
24.06.2026 10:16:43
EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Dr. Nadine Sterley, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
24.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.gea.com
|End of News
|EQS News Service
|
105734 24.06.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
10:16
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Dr. Nadine Sterley, buy (EQS Group)
|
10:16
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Dr. Nadine Sterley, Kauf (EQS Group)
|
23.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Alexander Kocherscheidt, Kauf (EQS Group)
|
23.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Alexander Kocherscheidt, buy (EQS Group)
|
22.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
22.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
22.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
22.06.26
|DAX aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|12.05.26
|GEA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|58,90
|0,60%