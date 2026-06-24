GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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24.06.2026 10:16:43

EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Dr. Nadine Sterley, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

24.06.2026 / 10:15 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Nadine
Last name(s): Sterley

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI
549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006602006

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
58.65 EUR 15,249.00 EUR
58.65 EUR 15,249.00 EUR
58.65 EUR 15,249.00 EUR
58.75 EUR 103,400.00 EUR
58.9 EUR 15,314.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
58.7361 EUR 164,461.0000 EUR

e) Date of the transaction
22/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: XGRM


24.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.gea.com



 
End of News EQS News Service




105734  24.06.2026 CET/CEST





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GEA 58,90 0,60% GEA

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