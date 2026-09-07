EQS-DD: Gerresheimer AG: Active Ownership Opportunities SCS, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



07.09.2026 / 15:24 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Active Ownership Opportunities SCS

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Klaus Last name(s): Röhrig Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Gerresheimer AG

b) LEI

5299006GD4UWSYZOKC28

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A0LD6E6

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 27.42 EUR 6,890,273.39 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 27.42 EUR 6,890,273.39 EUR

e) Date of the transaction

01/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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