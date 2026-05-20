Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
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20.05.2026 11:42:50
EQS-DD: Gerresheimer AG: AOC Gecko S.à r.l., Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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104982 20.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Gerresheimer AG
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|EQS-DD: Gerresheimer AG: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, buy (EQS Group)
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|EQS-DD: Gerresheimer AG: AOC Gecko S.à r.l., buy (EQS Group)
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|EQS-DD: Gerresheimer AG: AOC Gecko S.à r.l., Kauf (EQS Group)
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