Global Fashion Group Aktie
WKN DE: A2PLUG / ISIN: LU2010095458
|
02.01.2026 10:33:41
EQS-DD: Global Fashion Group S.A.: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
|
02.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Global Fashion Group S.A.
|5, Heienhaff
|L-1736 Senningerberg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.global-fashion-group.com
|End of News
|EQS News Service
|
102714 02.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!