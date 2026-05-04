Global Fashion Group Aktie
WKN DE: A2PLUG / ISIN: LU2010095458
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04.05.2026 14:23:44
EQS-DD: Global Fashion Group S.A.: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
|
04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Global Fashion Group S.A.
|5, Heienhaff
|L-1736 Senningerberg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.global-fashion-group.com
|End of News
|EQS News Service
|
104608 04.05.2026 CET/CEST
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