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WKN DE: A2PLUG / ISIN: LU2010095458

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17.08.2026 10:48:52

EQS-DD: Global Fashion Group S.A.: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them




Global Fashion Group S.A.: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

17.08.2026 / 10:48 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM
       
1. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a) Name1 Partan Limited
 
2. Reason for the notification
a) Position / status2 Cynthia Gordon is director of Partan Limited and chairperson of the Supervisory Board of Global Fashion Group S.A
b) Initial notification / amendment3 Initial Notification
 
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name4 Global Fashion Group S.A.  
b) LEI5 5493001035L29EQRO222  
 
4. Details of the transaction(s)
section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a) Description of the financial instrument, type of instrument 6 Shares
  Identification code7 LU2010095458
b) Nature of the transaction8 Acquisition
c) Price(s) and volume(s) 9 Price(s) Volume(s)
0.4826739481 EUR 25,000
d) Aggregated information  
— Aggregated volume10 25,000
— Price11 0.4826739481 EUR
e) Date of the transaction12 2025-08-14; UTC+1
f) Place of the transaction13 XOFF

 


17.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Global Fashion Group S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxemburg
Internet: ir.global-fashion-group.com
LEI Code: 5493001035L29EQRO222



 
End of News EQS News Service




106662  17.08.2026 CET/CEST





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