Global Fashion Group Aktie

Global Fashion Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLUG / ISIN: LU2010095458

28.11.2025 16:19:42

EQS-DD: Global Fashion Group S.A.: Partan Limited, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

28.11.2025 / 16:18 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Partan Limited

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Cynthia
Last name(s): Gordon
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Global Fashion Group S.A.

b) LEI
5493001035L29EQRO222 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: LU2010095458

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
0.2599657 EUR 21,968.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
5,710.9272 EUR 21,968.00 EUR

e) Date of the transaction
27/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: London Stock Exchange MTF
MIC: XLON


28.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Global Fashion Group S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxemburg
Internet: ir.global-fashion-group.com



 
End of News EQS News Service




102108  28.11.2025 CET/CEST





