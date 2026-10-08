grenke Aktie
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
|
08.10.2026 09:05:35
EQS-DD: GRENKE AG: Dr. Sebastian Hirsch, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
08.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Germany
|Internet:
|www.grenke.de
|LEI Code:
|529900BHRYZ464GFD289
|End of News
|EQS News Service
|
107406 08.10.2026 CET/CEST
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|grenke Kaufen
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|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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