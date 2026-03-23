grenke Aktie
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
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23.03.2026 11:09:09
EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Deutschland
|Internet:
|www.grenke.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103880 23.03.2026 CET/CEST
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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|grenke AG
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