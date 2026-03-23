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WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30

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23.03.2026 11:09:09

EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.03.2026 / 11:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Sebastian
Nachname(n): Hirsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
grenke AG

b) LEI
529900BHRYZ464GFD289 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161N30

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,08 EUR 12.080,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,08 EUR 12.080,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: grenke AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Internet: www.grenke.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103880  23.03.2026 CET/CEST





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