Qingdao Haier Aktie

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WKN DE: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1

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31.03.2026 10:56:10

EQS-DD: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Kevin Nolan, 360.261 Aktien, die im Rahmen des H-Share-Restricted-Share-Unit-Programms zugeteilt wurden.




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.03.2026 / 10:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Kevin
Nachname(n): Nolan

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Director of Haier Smart Home - CEO of GE Appliances

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Haier Smart Home Co.,Ltd.

b) LEI
3003002BYTNGNJTWSH07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: CNE1000048K8

b) Art des Geschäfts
360.261 Aktien, die im Rahmen des H-Share-Restricted-Share-Unit-Programms zugeteilt wurden.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.03.2026; UTC+8

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Internet: smart-home.haier.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104070  31.03.2026 CET/CEST





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