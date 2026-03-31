Qingdao Haier Aktie
WKN DE: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1
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31.03.2026 10:56:11
EQS-DD: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Kevin Nolan, 360,261 shares allocated in accordance with H-share Restricted Share Unit Scheme.
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
31.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|Internet:
|smart-home.haier.com
|End of News
|EQS News Service
|
104070 31.03.2026 CET/CEST
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