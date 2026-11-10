Qingdao Haier Aktie
WKN DE: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1
|
10.11.2026 11:55:28
EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Haier Smart Home Co., Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|Internet:
|smart-home.haier.com
|LEI Code:
|3003002BYTNGNJTWSH07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107918 10.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Qingdao Haier Co Ltd Registered D-Shs
|
11:56
|EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, sell (EQS Group)
|
11:56
|EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, Verkauf (EQS Group)
|
11:55
|EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, sell (EQS Group)
|
11:55
|EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, Verkauf (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, Verkauf (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, sell (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, sell (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, Verkauf (EQS Group)
Analysen zu Qingdao Haier Co Ltd Registered D-Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Qingdao Haier Co Ltd Registered D-Shs
|1,82
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.