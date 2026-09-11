HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|
11.09.2026 10:15:51
EQS-DD: HAMBORNER REIT AG: Claus-Matthias Böge, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HAMBORNER REIT AG
|Goethestraße 45
|47166 Duisburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hamborner.de
|LEI Code:
|529900EJTD8IR1GN0P96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107008 11.09.2026 CET/CEST
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