HCI Hammonia Shipping Aktie

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WKN DE: A0MPF5 / ISIN: DE000A0MPF55

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02.10.2026 08:33:30

EQS-DD: HAMMONIA Schiffsholding AG: HR Investor GmbH & Co. KG, Übernahme von 12.000 Aktien im Wege der Einbringung durch die vom Vorstandsmitglied kontrollierte Gesellschaft




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2026 / 08:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: HR Investor GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Karsten Georg
Nachname(n): Liebing
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HAMMONIA Schiffsholding AG

b) LEI
529900TJSY5NVQOOE905 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0MPF55

b) Art des Geschäfts
Übernahme von 12.000 Aktien im Wege der Einbringung durch die vom Vorstandsmitglied kontrollierte Gesellschaft

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HAMMONIA Schiffsholding AG
Neumühlen 9
22763 Hamburg
Deutschland
Internet: www.hammonia-schiffsholding.de
LEI Code: 529900TJSY5NVQOOE905



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107254  02.10.2026 CET/CEST





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