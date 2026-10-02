EQS-DD: HAMMONIA Schiffsholding AG: HR Investor GmbH & Co. KG, Übernahme von 12.000 Aktien im Wege der Einbringung durch die vom Vorstandsmitglied kontrollierte Gesellschaft



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.10.2026 / 08:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: HR Investor GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Karsten Georg Nachname(n): Liebing Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HAMMONIA Schiffsholding AG

b) LEI

529900TJSY5NVQOOE905

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0MPF55

b) Art des Geschäfts

Übernahme von 12.000 Aktien im Wege der Einbringung durch die vom Vorstandsmitglied kontrollierte Gesellschaft

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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