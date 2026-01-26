Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

26.01.2026 10:21:27

EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.01.2026 / 10:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Clemens
Nachname(n): Jungsthöfel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Hannover Rück SE

b) LEI
529900KIN5BE45V5KB18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008402215

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
239,40 EUR 95.760,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
239,40 EUR 95.760,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra, Frankfurter Wertpapierbörse
MIC: XETR


26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hannover Rück SE
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Deutschland
Internet: www.hannover-re.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102968  26.01.2026 CET/CEST





Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück 234,20 -0,09% Hannover Rück

