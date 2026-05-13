Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|
13.05.2026 08:56:24
EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hannover Rück SE
|Karl-Wiechert-Allee 50
|30625 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.hannover-re.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104816 13.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hannover Rück
|
13.05.26
|EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy (EQS Group)
|
13.05.26
|EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, Kauf (EQS Group)
|
11.05.26
|Hannover Rück-Aktie gibt dennoch nach: Starkes Ergebnis nach Belastung durch Waldbrände (finanzen.at)
|
11.05.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.05.26
|XETRA-Handel Das macht der DAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
11.05.26