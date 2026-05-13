Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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13.05.2026 08:56:24

EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 08:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Clemens
Nachname(n): Jungsthöfel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Hannover Rück SE

b) LEI
529900KIN5BE45V5KB18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008402215

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
234,00 EUR 234.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
234,00 EUR 234.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra, Frankfurter Wertpapierbörse
MIC: XETR


13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hannover Rück SE
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Deutschland
Internet: www.hannover-re.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104816  13.05.2026 CET/CEST





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