WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

13.11.2025 08:42:13

EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Dennis Lentz, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.11.2025 / 08:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dennis
Nachname(n): Lentz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006047004

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
207,0446 EUR 67.289,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
207,0446 EUR 67.289,50 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate Exchange
MIC: TGAT


13.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101764  13.11.2025 CET/CEST





