Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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05.11.2026 13:18:31

EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Hakan Gurdal, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

05.11.2026 / 13:17 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Hakan
Last name(s): Gurdal

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006047004

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
176.35 EUR 43,205.75 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
176.35 EUR 43,205.75 EUR

e) Date of the transaction
05/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Frankfurt Stock Exchange
MIC: XFRA


05.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37



 
End of News EQS News Service




107836  05.11.2026 CET/CEST





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