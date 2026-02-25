Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
25.02.2026 11:33:04
EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
25.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|End of News
|EQS News Service
|
103394 25.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
16:25
|ROUNDUP 3: Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekord an (dpa-AFX)
|
14:23
|ROUNDUP 2: Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekord an (dpa-AFX)
|
12:06
|AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberg Materials schwach - Ausblick kein Stimmungsheber (dpa-AFX)
|
11:33
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy (EQS Group)
|
11:33
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf (EQS Group)
|
11:13
|Heidelberg Materials-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG (finanzen.at)
|
09:48
|Analyse: So bewertet Barclays Capital die Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
09:45
|Heidelberg Materials-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|13:05
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:19
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:19
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|199,85
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.