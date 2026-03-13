Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
13.03.2026 08:27:27
EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
13.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|End of News
|EQS News Service
|
103676 13.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
08:27
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy (EQS Group)
|
08:27
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf (EQS Group)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|DAX aktuell: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)