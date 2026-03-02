Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

02.03.2026 13:33:06

EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Einräumung (Verkauf) von europäischen Call-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 3. August 2026; Basispreis EUR 215,72




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.03.2026 / 13:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Spohn Cement Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Ludwig
Nachname(n): Merckle
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
Beschreibung: Call-Optionen auf Aktien der Heidelberg Materials AG (ISIN DE0006047004)

b) Art des Geschäfts
Einräumung (Verkauf) von europäischen Call-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 3. August 2026; Basispreis EUR 215,72

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,2523 EUR 1.575.690,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
5,2523 EUR 1.575.690,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


02.03.2026 CET/CEST
EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103468  02.03.2026 CET/CEST





